Cristina Plevani sotto attacco in Italia

Cristina Plevani, vincitrice del primo storico Grande Fratello e oggi opinionista del reality show, ha ricevuto insulti shock sui social. La 53enne bresciana ha deciso di non lasciare correre e incaricherà il suo avvocato di inviare una “letterina” per dare un freno agli haters.

Alcuni utenti hanno attaccato in modo volgare e illogico l’opinionista, rivolgendole frasi terrificanti. C’è chi le ha consigliato di buttarsi dalla finestra, aggiungendo che a nessuno mancherà in caso di tragico epilogo. Sono stati aggiunti anche pareri da pelle d’oca, di una volgarità senza limiti, in riferimento a quando Plevani ebbe un flirt con Pietro Taricone nel 2000, pochi giorni dopo essere entrata al GF.

Uno degli insulti ricevuti da Plevani è stato: “Ti sei proprio dimenticata come eri tu. Dopo un paio di giorni la scop sotto la tavola”. Un’altra hater ha scritto: “Per favore, buttati dalla finestra, non ci mancherai, a nessuno. Sei bruttissima dentro e fuori. Sempre stata. Quante scop ti sei fatta per un po’ di attenzione?”. Plevani ha ripubblicato tra le sue storie il messaggio ‘horror’ e ha commentato gli insulti nei suoi confronti, affermando che “a questo giro la letterina arriva. E non è quella di Babbo Natale”.

Plevani ha spiegato di ricevere molti messaggi orribili in questo periodo e che, nell’accettare di diventare opinionista del Grande Fratello, aveva messo in conto che avrebbe dovuto fronteggiare simili attacchi. Tuttavia, ha dichiarato che quel limite è stato superato e che non lascerà impunite quelle persone che sputano oscenità in rete. La 53enne ha definito il fenomeno come “un fanatismo malato e cattivo”, lontano dallo spirito con il quale si dovrebbe commentare un reality. Ha aggiunto di essere rimasta particolarmente colpita dalla frase attraverso cui è stata invitata a buttarsi dalla finestra e ha concluso che non la farà passare liscia, adendo alle vie legali affinché simili episodi vengano puniti.