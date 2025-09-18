Cristina Plevani pronta a tornare nel Grande Fratello Italia

Cristina Plevani, famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello, si candida come opinionista nella nuova edizione del reality show, che sarà condotta da Simona Ventura. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di un’edizione speciale.

Questa nuova stagione, che durerà 100 giorni e avrà come protagonisti concorrenti Nip, rappresenta un ritorno alle origini dello show. Tra le novità dell’edizione ci saranno anche tre commentatori noti: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e, appunto, Cristina Plevani. L’ex gieffina ha parlato della sua possibile partecipazione in un’intervista, esprimendo cautela. Ha sottolineato come attenderà un contratto ufficiale per confermare il suo ruolo e ha ribadito il desiderio di essere obiettiva e preparata sugli argomenti trattati.

In merito alla conduzione di Simona Ventura, Cristina ha dichiarato di non conoscerla personalmente, ma ha espresso approvazione per il suo stile da presentatrice, sottolineando che i cambiamenti possono essere positivi.

Riflettendo sul Grande Fratello di oggi rispetto a quello delle sue prime edizioni, Cristina ha notato una riduzione della spontaneità nel programma. Ha affermato che, con il passare degli anni, è emersa una certa finzione e la presenza di personaggi più che di persone autentiche. Plevani ha commentato che la vita nella Casa è cambiata notevolmente, con concorrenti che ora hanno accesso a molte più comodità rispetto al passato.