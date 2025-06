Cristina Plevani: l’emozione da finalista de L’Isola dei Famosi

Cristina Plevani è una delle finaliste della 19esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality show condotto da Veronica Gentili. La semifinale, trasmessa mercoledì 25 giugno su Canale 5, ha rivelato i concorrenti che accederanno alla finale: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani, Omar Fantini e uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, attualmente al televoto.

Al termine della puntata, Cristina ha espresso la sua gioia per il traguardo raggiunto. Tornata su Playa Dos, ha festeggiato l’accesso alla finale con un abbraccio a Loredana Cannata. La Plevani, nota per la sua partecipazione al primo Grande Fratello, si è distinta nel gioco per la sua lealtà e determinazione, instaurando legami autentici, come quello con Mario Adinolfi.

La finale rappresenta il culmine del suo viaggio nell’isola. In Confessionale, ha condiviso le sue emozioni: “Sono arrivata chiusa e con paura di mostrarmi. L’Isola ha tirato fuori la mia anima.” L’attesa per il vincitore sarà conclusa mercoledì 2 luglio, quando andrà in onda l’ultima puntata.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it