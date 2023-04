Cristina nomina Alessandro e Simone ma non perché sono gay: “Meglio precisare!”

Cristina Scuccia nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha nominato la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. “Nomino loro perché rispetto agli altri con loro ho meno feeling, non ci siamo conosciuti ancora tanto“. Poco prima di bruciare la loro foto, però, l’ex Suora ha voluto fare una precisazione.

“Ma faccio una premessa prima che si pensi a qualcosa di sbagliato. La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede, ma anzi: io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo”.

Cristina Scuccia ha così voluto precisare di non aver nominato Alessandro e Simone perché gay, anche se in realtà nessuno l’aveva pensato.

“L’amore non ha confini, non c’entra nulla. Dio è amore, Dio accoglie tutti e ci accoglie così come siamo” – ha continuato Cristina Scuccia – “Quindi al di là delle nostre scelte ed al di là di tutto. Spargiamo amore nel mondo e sentiamoci liberi di amare”.

La stessa Vladimir Luxuria ha applaudito queste parole: “L’amore è amore non è importante come si declina e non è incompatibile con la spiritualità, è importante come messaggio soprattuto se a dirlo è una persona di fede. Hai dato un gran messaggio!”.

“Amiamoci e non abbiate paura di amare!” ❤️‍🩹 Le tue parole ci sono arrivate al cuore Cristina #Isola pic.twitter.com/SB4gdd55mW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Nel dubbio, Cecchi Paone e Antolini sono finiti in nomination insieme a Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento. Nel corso della prossima puntata uno di loro sarà eliminato e raggiungerà L’Isola di Sant’Elena dove attualmente abita Marco Predolin, l’eliminato di questa puntata.