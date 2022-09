Cristina D’Avena supporta Marco Bellavia dopo il suo crollo al GF Vip

I ragazzi della generazione Z probabilmente non conosceranno Marco Bellavia (o almeno non lo conoscevano prima del GF Vip), ma in realtà chi è nato tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90 si ricorda benissimo di lui. Il 57enne non solo ha condotto per anni Bim Bum Bam, ma ha recitato fianco a fianco a Cristina D’Avena in: “Love Me Licia – 1986, Licia dolce Licia – 1987, Balliamo e cantiamo con Licia – 1988 e Arriva Cristina – serie TV – 1988”

Appena entrato nella casa del GF Vip, Marco ha ricordato l’amicizia che lo lega alla regina dei cartoni animati e per lei ha speso bellissime parole. Adesso che il conduttore sta affrontando momenti difficili nella casa di Cinecittà, Cristina D’Avena ha voluto mandare un pensiero affettuoso all’amico: “Forza Marco! Ti sto seguendo… Ti voglio bene”.

Alfonso è ora di fare una bella sorpresa nel giardino della casa…

