Cristina D’Avena sul palco di Fratelli d’Italia vestita arcobaleno inneggia all’amore universale e canta Lady Oscar

Quando hanno annunciato che Cristina D’Avena si sarebbe esibita alla festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia è scoppiata una grossa polemica. La cantante de i Puffi ieri pomeriggio è intervenuta ed ha spiegato che lei canta alle feste LGBTQ, alle feste de l’Unità, a quelle della Meloni e in Vaticano.

Tutto ok, ma chi organizza e frequenta i Pride e i party ‘LGBTQ’ non vuole togliere i diritti a nessuno, anzi, ne vuole aggiungere a chi non ne ha, mentre certi partiti da sempre ostacolano il cammino verso l’uguaglianza (ed hanno osteggiato duramente anche le unioni civili e affossato la legge contro l’omofobia). La musica è per tutti, ma quando si sposano certi valori bisognerebbe dimostrare di crederci davvero prendendo scelte nette, così come hanno fatto Shakira, Fedez e Dua Lipa disertando i mondiali in Qatar o le decine di star che hanno detto di no per l’insediamento di Trump nel 2016, rinunciando a grosse somme.

Cristina D’Avena alla festa di Fratelli d’Italia a Roma.

Dopo tutto il polverone che si è alzato, ieri sera Cristina D’Avena è salita sul palco di Fratelli D’Italia e in un certo senso è andata meglio del previsto. La regina dei cartoni si è fatta perdonare, arrivando in scena di rainbow vestita e facendo un bel discorso sull’amore universale. Come ciliegina sulla torta Cri ha cantato anche Lady Oscar.

“E adesso è il momento di un personaggio amatissimo e importante. Lady Oscar la conosciamo tutti e ha un messaggio ben chiaro che tutti conosciamo. Voi conoscete la storia di Lady Oscar che è un inno all’amore universale. Un amore a 360 gradi senza distinzioni. Ed è per questo che io devo cantare questa sigla con voi, per esprimere tutto, perché l’amore è per tutti”.

Ovviamente durante il discorso di Cristina D’Avena è calato il gelo. Solo un timido applauso quando è partita la musica.

Io guardando prima la scenografia, poi il vestito arcobaleno di Cristina e poi ricordandomi che era una festa di Fratelli d’Italia…