Su Twitter spopola l’hashtag CristinaDavena40: i fan chiedono a gran voce Cristina D’Avena come super ospite di Sanremo 2022.

I Maneskin non potevano mancare. Cesare Cremonini? Va bene, bisogna celebrare i 20 anni di carriera e il nuovo album. Laura Pausini? Indiscutibile, per lei Sanremo deve essere sempre aperto. Ma è un altro il nome che davvero i fan vorrebbero vedere sul palco dell’Ariston in questo 2022: Cristina D’Avena. Una battuta? Assolutamente no. Quest’anno la splendida cantante compie infatti 40 anni di carriera, e tutti esigono che ci sia anche lei tra i super ospiti di Sanremo, per festeggiare con le canzoni immortali.

Twitter chiede Cristina D’Avena a Sanremo

Non solo il toto-nomi e il toto-presentatori. Per questo Sanremo 2022 spopola anche il toto-ospiti. E c’è di più. Molti utenti dei social non solo provano a prevedere le manovre di Amadeus, ma cercano anche di persuaderlo con delle richieste esplicite.

Cristina D’Avena

Non è un caso che nelle ultime ore su Twitter sia entrato in tendenza un hashtag decisamente particolare: #CristinaDavena40. I fan della splendida cantante bolognese chiedono infatti a gran voce che anche lei possa partecipare al Festival per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Un onore che le sarebbe come minimo dovuto.

Cristina D’Avena a Sanremo? I fan ci sperano

La splendida Cristina, classe 1964, è già in passato stata ospite della kermesse sanremese. L’ultima volta l’abbiamo ammirata nel 2019, nell’occasione in duetto con Shade e Federica Carta per cantare la loro Senza farla apposta. Ma anche nel 2016 si era esibita a Sanremo, durante la finale, cantando un medley di alcune delle sue sigle più famose.

Anche per questo momento i fan non smettono di sperare: “Sarebbe bello rivederla sul palco dell’Ariston“, “Quest’anno sono 40 anni di carriera. Non pochi. Invitiamo questa donna a Sanremo“, “Io la pretendo a Sanremo. una carriera del genere non può passare inosservata“.

Di seguito un’esibizione della cantante bolognese: