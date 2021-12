Cristina D’Avena può festeggiare: dopo 36 anni la sua Occhi di Gatto è stata certificata con il disco d’oro.

“O-O-O-Occhi di Gatto“. Quante volte avremo canticchiato questo ritornello irresistibile nel corso degli ultimi 36 anni. Sigla amatissima dell’omonimo cartone che ha appassionato milioni di spettatori e intere generazioni, Occhi di Gatto è ancora una volta una delle canzoni dei cartoni animati più amate in assoluto, e lo dimostra l’ultimo incredibile traguardo raggiunto, festeggiato da Cristina D’Avena sui social con un post diventato rapidamente virale.

Cristina D’Avena: Occhi di Gatto disco d’oro

Dopo 36 anni, Occhi di Gatto ha finalmente ricevuto un disco d’oro, certificazione della FIMI. Dalla pubblicazione in vinile del primo 45 giri sono passate più di tre decadi e mezzo, ma il brano è ancora oggi amatissimo e lo dimostora questo risultato straordinario, festeggiato da Cristina con una foto sui social diventata virale, anche per altri motivi. Qualche follower malandrino le ha infatti sottolineato che la prima cosa che risalta nel suo post non sono proprio gli occhi. Ma questa è un’altra storia. Di seguito il post di un’euforica Cristina D’Avena, sempre più bella e soddisfatta:

Il disco d’oro per Occhi di Gatto è un traguardo straordinario per una sigla che ha fatto il suo debutto nel lontano 1985. Scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci, insieme all’amatissima interprete, è una delle canzoni più amate ancora oggi, riprodotta da tantissime cover band ma anche dalla stessa Cristina nel suo albumi di cover Duets del 2017, nell’occasione in duetto con un’altra grandissima voce della nostra musica, Loredana Bertè.

Riascoltiamo insieme proprio questa storica versione pubblicata non molti anni fa insieme alla regina del rock italiano: