Cristina D’Avena, Nel cuore solo il calcio: il nuovo EP della cantante con le sigle dei cartoni animati dedicate al mondo del pallone.

Cristina D’Avena fa un regalo straordinario a tutti i suoi fan e ai tifosi di calcio. La cantante bolognese ha pubblicato il nuovo EP Nel cuore solo il calcio, dedicato ovviamente al mondo del pallone. Visto però attraverso le sigle dei cartoni animati riguardanti lo sport più amato al mondo. Un incontro tra cartoni e sport che avviene attraverso la splendida voce dell’artista più amata da grandi e bambini. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo progetto.

Cristina D’Avena lancia l’EP Nel cuore solo il calcio

L’EP è uscito il 9 giugno su tutte le piattaforme streaming. Lo ha annunciato la stessa Cristina: “Ragazziiiii! Sono gasatissima! (…) Ho voluto regalarvi una ‘chicca’“. Il nuovo lavoro è uscito alla vigilia dell’inizio di Euro 2020, i campionati europei di calcio, avvenimento attesissimo in tutto il Vecchio Continente.

Cristina D’Avena

“Sono felicissima di presentare al pubblico il nuovo brano inedito Nel cuore solo il calcio, che spero possa fare da colonna sonora ai campionati europei che stanno per iniziare“, ha raccontato D’Avena nel comunicato che accompagna l’uscita del disco, aggiungendo che lei stessa seguirà l’evento con grandissima passione. E con una colonna sonora molto speciale. Di seguito il post:

Cristina D’Avena: la tracklist di Nel cuore solo il calcio

Oltre all’inedito che dà il titolo al disco, sono presenti nell’EP dell’artista bolognese Tutta d’un fiato – fino al fischio finale, sigla di Capitan Tsubasa, e tre nuove versioni delle sigle storiche di Holly e Benji: Holly e Benji due fuoriclasse, Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji Forever.

Tra queste, la più attesa è proprio Holly e Benji due fuoriclasse, l’unica sigla che non aveva ancora cantato lei e che le è sempre piaciuta tantissimo. Per questo ha voluto accontentare tutti i fan, che per anni le hanno chiesto di reinterpretarla: “Spero sia un omaggio gradito anche per tutti gli appassionati di questa serie animata“.