Cristina D’Avena e la sorella Clarissa: la sorprendente somiglianza

Cristina D’Avena e Clarissa D’Avena sono due sorelle con dieci anni di differenza e una notevole somiglianza fisica. La loro relazione si estende sia sul piano personale che su quello professionale, rendendole particolarmente legate. Cristina, nota cantante per le sigle di cartoni animati come “Kiss me Licia” e “I Puffi”, ha avuto una carriera poliedrica come conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Clarissa, pur avendo sognato di diventare psicologa, ha seguito la sorella nel mondo dello spettacolo, diventando il suo ufficio stampa e gestendo le sue trattative professionali.

Il loro rapporto è solido e dura da quasi trent’anni, come ha confermato Cristina in una recente intervista. Nonostante la loro affinità, le due sorelle non sono esenti da litigi e incomprensioni. Clarissa ha rivelato che litigano e non si parlano per 24 ore, ma alla fine le cose tornano alla normalità grazie alla loro autentica intesa. Entrambe sono anche attualmente fidanzate e si dimostrano di proteggersi a vicenda.

Cristina e Clarissa si sono anche confrontate sui rispettivi difetti, descrivendosi in modo divertente. Clarissa ha sottolineato che Cristina è molto lenta, mentre Cristina ha definito Clarissa “iperattiva” e “pragmatica”. Le due si definiscono molto diverse: Cristina è romantica e introspettiva, mentre Clarissa è più impetuosa e orientata all’azione. Nonostante queste differenze caratteriali, si completano reciprocamente, creando un legame profondo.

Ripensando alla loro infanzia, Cristina ha ammesso di non essere stata molto felice quando Clarissa è nata, per via dell’attenzione che riceveva prima della nascita di sua sorella. Ricorda di aver provocato Clarissa da piccola per attirare l’attenzione, ma ciò ha contribuito a formare un sentimento di colpa nel tempo. Oggi, tuttavia, il loro legame è forte e contraddistinto da affetto e reciproco supporto. La loro storia è un esempio di come due persone possano avere una connessione profonda, superando le differenze e le sfide che si presentano nel corso della vita.