Marco Roscio e Cristina Chiabotto si preparano a diventare genitori per la seconda volta, a soli 10 mesi dalla nascita di Luna Maria

A soli 10 mesi dalla nascita della piccola Luna Maria, Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio si stanno preparando ad abbracciare il loro secondo figlio insieme. Sui profili social ancora non sono usciti post o commenti dai diretti interessati, ma sul settimanale Diva&Donna sono già uscite le anticipazioni e le prime foto della seconda gravidanza dell’ex Miss Italia.

Da quando è diventata Miss Italia nell’ormai lontano 2004, Cristina Chiabotto è entrata nel cuore di milioni di italiani che la amano e sostengono sempre con lo stesso ardore.

Dopo quell’esperienza ha saputo tramutare il suo lavoro, diventando un’attrice di ottimo pregio ed una conduttrice di successo.

Da qualche tempo ha accantonato la sua carriera, perché come ha spiegato lei stessa, vuole concentrare le sue attenzioni e le sue forze alla famiglia. E l’obiettivo si può dire che è centrato in pieno.

Dopo l’addio a Fabio Fulco, attore con il quale Cristina ha avuto una relazione di 12 anni, lei ha ritrovato l’amore con Marco Roscio, imprenditore che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo.

I due si sono sposati il 21 settembre del 2019, dopo appena un anno di fidanzamento. Poi, il 7 maggio scorso, la coppia è esplosa di felicità nell’accogliere tra le braccia la loro prima figlia insieme.

La piccola Luna Maria, che si chiama così in onore della nonna della Chiabotto purtroppo deceduta per via del Coronavirus, oggi ha 10 mesi. La piccolina si sta già preparando ad accogliere un fratellino o una sorellina.

Cristina Chiabotto di nuovo incinta

La notizia della seconda gravidanza della modella, attrice e conduttrice non è stata divulgata dalla diretta interessata, che per il momento ancora non pubblica nulla a riguardo sul suo account Instagram.

Tuttavia, tenendo conto di come ha vissuto la prima gravidanza, ci si aspetta da Cristina un secondo diario di viaggio durante questa sua seconda avventura preparto.

A divulgare le foto di Cristina Chiabotto e del suo pancino appena visibile, sta volta ci ha pensato il settimanale Diva&Donna, che nelle pagine del numero di questa settimana ha appunto svelato lo scoop.

Il ritorno sulla scena dell’ex Miss Italia, dunque, dovrà essere rimandato ancora. Ma è sempre per un motivo più che valido e giustificato.