Cristina Chiabotto e la legge “salva suicidi”: il legame tra l’ex Miss Italia e un operaio di Bergamo in difficoltà

Grazie alla legge “salva suicidi” (L. n. 3/2012), un operaio di 50 anni di Bergamo ha ottenuto la cancellazione di un debito di circa 100 mila euro, accumulato dopo il suo licenziamento durante una crisi aziendale. Questa legge è stata introdotta per aiutare le persone in situazioni di sovraindebitamento e non fa distinzioni di reddito. La storia di questo operaio ricorda quella di Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, che nel 2019 ha fatto ricorso alla stessa legislazione a causa di un debito di oltre 2,5 milioni di euro con il Fisco.

Il caso dell’operaio è emblematico: dopo aver perso il lavoro, si è trovato in una situazione difficile, perdendo la casa e la compagna, e costretto a vivere in auto. Prima di prendere decisioni estreme, ha beneficiato della legge, che ha permesso al Tribunale di Bergamo di cancellare il suo debito. Questo esempio dimostra come la legge possa fornire un aiuto reale a persone in difficoltà economica.

Anche Cristina Chiabotto ha vissuto una situazione complessa. Sebbene il suo reddito annuale fosse di 250 mila euro, il debito accumulato era considerato insostenibile. La ex modella, dopo aver affrontato critiche pubbliche, ha precisato di aver agito in buona fede, sostenendo che i debiti erano frutto di cattivi consigli ricevuti da professionisti. La decisione del Tribunale di Ivrea l’ha liberata dal suo debito, ma ha dovuto vendere tre negozi per un valore di circa 241 mila euro e versare 9 mila euro annui al Fisco.

Il caso di Chiabotto ha suscitato dibattiti sull’equità del sistema e sulla responsabilità individuale nella gestione dei debiti, ma dimostra anche come la legge “salva suicidi” possa intervenire in situazioni di grave crisi finanziaria, indipendentemente dal background economico dell’individuo. La legislazione è stata quindi fondamentale per la nuova vita di queste persone, offrendo una seconda possibilità a chi si trovava in una situazione senza uscita.