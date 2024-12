Cristicchi su Tony: “Che fortuna aver trovato libero il palazzetto a Capodanno”

Simone Cristicchi e Tony Effe sono due dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo, previsto per febbraio al Teatro Ariston. Recentemente, Cristicchi ha espresso le sue opinioni sul concerto di Capodanno tenuto da Tony Effe, commentando la questione tramite il Corriere. Ha iniziato sottolineando la fortuna di Tony Effe nell’aver trovato il Palaeur disponibile per il concerto di Capodanno. Tuttavia, ha anche criticato la superficialità delle istituzioni, sostenendo che lo hanno invitato principalmente per sfruttare il suo successo nelle classifiche, senza probabilmente conoscere la sua musica. Pur non essendo un suo ascoltatore assiduo, ha riconosciuto che i suoi figli, di 13 e 16 anni, lo ascoltano e lo considerano un “ribelle”, paragonabile ai Nirvana per la sua gioventù, nonostante le ovvie differenze.

Cristicchi ha manifestato iniziale preoccupazione riguardo ai messaggi che la musica di Tony Effe potrebbe trasmettere. Tuttavia, ha notato che i giovani ascoltatori seguono diversi artisti senza necessariamente emulare i loro comportamenti. Ha quindi risposto alla polemica su chi ritiene inappropriato che lui possa partecipare a Sanremo insieme a Tony Effe, affermando che il festival è un palcoscenico accogliente per tutti. Ha voluto mettere in evidenza che, oltre a Tony Effe, anche altri artisti come Brunori Sas, Willie Peyote e Lucio Corsi parteciperanno, evidenziando la presenza di molti cantautori quest’anno.

Cristicchi ha ribadito l’importanza della libertà di scelta per gli spettatori, citando il famoso detto di Totò: “Non ti piace? E tu non lo guardare”. Ha sottolineato che la censura, sia essa preventiva o successiva, è sempre sbagliata, affermando di essere ben consapevole di questo aspetto. Infine, ha reso noto che nel 2025 tornerà a competere al Festival di Sanremo con la canzone “Quando sarai piccola”.