Cristicchi su Amadeus: “Nei suoi Festival mi sarei sentito a disagio”

Michele Bravi e Simone Cristicchi hanno entrambi presentato canzoni che trattano il tema dell’Alzheimer ai Festival di Sanremo, ma entrambe sono state bocciate da Amadeus. Bravi ha visto la sua “In My Mind” rifiutata, mentre Cristicchi ha portato alla luce il suo brano “Quando Sarai Piccola”, rivelando di non provare rancore nei confronti del direttore artistico. Ha dichiarato di essere fatalista riguardo alla prontezza delle canzoni e ha espresso un certo sollievo per il rifiuto di Amadeus, sostenendo che la sua presenza al festival sarebbe stata inadeguata.

Cristicchi ha ricevuto numerosi messaggi di supporto, in particolare dalla Federazione Nazionale Alzheimer, la quale rappresenta un numero considerevole di malati in Italia. Il cantautore ha evidenziato come la sua canzone non parli esclusivamente della malattia, ma affronti temi più ampi legati al ciclo della vita e ai ricordi, con un messaggio che trascende la patologia. È consapevole che molte persone possono identificarsi con queste situazioni, ma ha voluto evitare la retorica. Infatti, se avesse percepito elementi retorici nel suo brano, non lo avrebbe nemmeno proposto a Sanremo, temendo un rischio eccessivo.

La questione ha sollevato polemiche online, con alcuni commenti critici nei confronti delle affermazioni di Cristicchi. Nonostante le controversie, il messaggio di entrambi gli artisti rimane profondo e toccante, mirato non solo a sensibilizzare sul tema dell’Alzheimer, ma anche a riflettere sul rapporto con la vita e la memoria.