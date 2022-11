Cristiano Ronaldo, Manchester United 'cancella' CR7 – Video

Il Manchester United ‘cancella’ Cristiano Ronaldo dall’Old Trafford. Fanno il giro del web le immagini relative alla rimozione di un maxi cartellone pubblicitario all’esterno dello stadio dello United. Le immagini, diffuse anche da Sky Sports, vengono ricollegate da molti tifosi alla recente intervista con cui il fuoriclasse portoghese ha di fatto rotto ogni rapporto con la società. “Il Manchester United mi ha tradito”, ha detto Ronaldo a Piers Morgan. Lo United ha chiarito che la risposta della società arriverà dopo attente valutazioni.

Manchester United have begun taking down a mural from Old Trafford pic.twitter.com/QkOczvbM0R

— ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2022