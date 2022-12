Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, contratto con Al Nassr fino al 2025

Cristiano Ronaldo firma con la squadra dell’Al Nassr un contratto fino al 30 giugno 2025 e sta per trasferirsi in Arabia Saudita. Lo riporta il portale ‘Al Arabiya.net’. Il 37enne attaccante portoghese ha rescisso il mese scorso il contratto con il Manchester United. Secondo il sito saudita, il contratto di Ronaldo in realtà sarebbe destinato a scadere nel 2030: l’accordo prevede che l’asso portoghese diventi ambasciatore del progetto che mira a portare in Arabia i Mondiali del 2030. In attesa dell’ufficialità, si rincorrono le voci sull’inaggio faraonico che CR7 riceverà. Si va dai 200 milioni annui fino alla cifra complessiva di 1 miliardo. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.