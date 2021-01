Cristiano Ronaldo non è solo uno dei più famosi calciatori al mondo, ma è anche un influencer, un modello e un imprenditore. Sul conto del bel portoghese da tempo circolano rumor di tutti i tipi. Negli anni gli sono stati affibbiati flirt con decine di bellissime ragazze, ma anche con bellocci, come ad esempio un Badr Hari, un pugile olandese con origini marocchine.

“Cristiano Ronaldo avrebbe organizzato di passare il capodanno insieme al suo presunto compagno, Badr Hari, il pugile con cui un mese fa è emerso che avrebbe una relazione amorosa. – riportava gay.it nel 2015 – La rivelazione viene dai soliti tabloid inglesi bene informati ed in questo caso dal Sun”.

Adesso è Roberto Alessi su Libero a lanciare un rumor che riguarda il calciatore della Juventus. Stando alle parole del direttore di Novella 2000, a Torino qualcuno sostiene che Cristiano Ronaldo abbia un modello come amante.

“Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c’è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta?”

In effetti sono d’accordo con Alessi, non penso che Cristiano riuscirebbe ad incontrare nessuno senza essere paparazzato in pochi secondi.



Cristiano Ronaldo per la sua linea di intimo.

Cristiano Ronaldo lancerà la sua nuova collezione estiva e qui vi lasciamo un’anteprima della sua campagna. Sei pronto a mostrare il tuo corpo questa estate con la nuova collezione di Cristiano?#CristianoRonaldo #CR7 #CR7Underwear #HighSummer pic.twitter.com/O4E83feGdd — Best Vision TV (@Bestvisiontv) July 16, 2019

All of my favourite styles are in the SS17 #CR7Underwear campaign! pic.twitter.com/bGlQH5sKHu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 6, 2017