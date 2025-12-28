8.9 C
Cristiano Ronaldo brilla a Dubai

Cristiano Ronaldo brilla a Dubai

Si è svolta a Dubai la 16esima edizione dei Globe Soccer Awards, una serata di gala di grande importanza. Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina hanno presenziato all’evento e il noto calciatore portoghese ha espresso il suo obiettivo di diventare il giocatore con più trofei nella storia del calcio e di raggiungere i mille gol.
Durante la serata, Ronaldo ha anche avuto modo di scambiare un abbraccio con Novak Djokovic. Inoltre, ha dedicato un pensiero a Diogo Jota. Anche Khabib ha preso parte all’evento e ha premiato Paul Pogba. Infine, era presente anche Hidetoshi Nakata.

