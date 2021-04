Non solo il Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti assoluti anche della quinta e della nona edizione de L’Isola dei Famosi. In molti sui social hanno chiesto un comeback del cantante di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito nel reality della Blasi e questa ipotesi potrebbe non essere così utopistica. Sembra infatti che Malgy abbia sfiorato l’idea di volare verso l’Honduras come guest star di questa edizione del programma di Canale 5. A svelare questo scoop è stata Iva Zanicchi a Casa Chi.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi si è lamentata dei naufraghi (che secondo lei sarebbero noiosi) e ha detto che ci vorrebbe Malgioglio a smuovere le acque. La Zanicchi parlando con il giornalista Valerio Palmieri ha anche rivelato che Cristiano l’ha chiamata dicendole che gli piacerebbe partecipare per una settimana alla trasmissione.

“Io proporrei – perché mi ha detto che ci vorrebbe tanto andare – una settimana Cristiano Malgioglio su quell’Isola. Davvero propongo di mandarlo. Mi ha chiamata e mi ha detto che vorrebbe partire. Se l’ho chiamato io? No è stato lui a dirmelo che farebbe questo programma. Vi racconto, mi ha detto ‘io andrei una settimana a L’Isola dei Famosi’. A questo punto io lo propongo e poi vediamo. Lui sarebbe uno che porterebbe carica. Magari scherzava, ma scherzando, scherzando Arlecchino confessava la verità”.

Purtroppo visto le restrizioni legate al Covid e la quarantena da affrontare dubito che Malgy sbarcherà davvero in Honduras quest’anno. Ma chissà che non lo vedremo davvero in una prossima edizione de L’Isola, anche perché qualche anno fa al Maurizio Costanzo Show dichiarò: “Ne ho fatte due di Isole e non c’è due senza tre“.

Cristiano Malgioglio e Lisa Fusco a L’isola dei Famosi di Simona Ventura.