Cristiano Malgioglio sarà uno dei giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show insieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello ed uno a rotazione (una grande star interpretata da un comico, che sia la Maria De Filippi di Francesca Manzini o il Matteo Salvini di Ubaldo Pantani).

Intervistato dal settimanale Oggi ha svelato che non sarà un giudice buono, anzi. “Non avrò timori a dire se uno è terribile o piacevole. Ascolto molta musica, so tutto di Rihanna e Beyoncé. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta“. Facendo poi una precisazione su Alba Parietti, una concorrente: “Una concorrente che mi spaventa molto è Alba Parietti. Ha detto che vuole imitare soprattutto gli uomini, ma è difficile. Non basta il travestimento, ci sono i gesti, il timbro della voce. Non so se sarà capace di fare Fred Buscaglione o Vasco Rossi“.

Cristiano Malgioglio tira una frecciatina ai fan di Pierpaolo Pretelli

“I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”.

A quanto è quotata l’imitazione di Pierpaolo Pretelli nei panni di Cristiano Malgioglio sulle note di Sbucciami?



Carlo Conti, intervistato dal settimanale Chi per la consueta promozione della nuova edizione, ha risposto ad una provocazione in maniera ineccepibile. Ad affermazione diretta: “Ha preso quattro volti che l’anno scorso hanno animato il GF Vip: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti“, il conduttore ha replicato:

“Non ho mai guardato le etichette. Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini penso a Canale 5. Ma alcuni dei selezionali sono professionisti che sono stati reilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti. Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma”.