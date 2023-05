Cristiano Malgioglio svela il segreto del suo ciuffo: come è nato

Il ciuffo biondo che lo contraddistingue è nato per puro caso. Ecco come.

Cristiano Malgioglio lo scorso fine settimana è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Il giudice di Amici si è raccontato a tutto tondo svelando anche particolari interessanti sul suo look.

Il cantautore è facilmente riconoscibile soprattutto per il ciuffo biondo che lo contraddistingue da anni. Cristiano ha spiegato alla Toffanin che è nato per puro caso.

Fonte: Mediaset

“L’ho inventato io per puro caso. Volevo tingere i capelli in modo differente. Ho lasciato l’acqua ossigenata da 60 volumi, mi è squillato il telefono, mi sono messo a parlare e scordato della tinta” – ha detto.

Quando poi si è guardato allo specchio ecco come ha reagito: “Quando poi mi sono guardato non so nemmeno che sembravo, come un ananas sbiadito. Non appena mi sono visto mi sono messo a urlare. Quindi non sapevo come riportare al mio colore naturale, poi mi sono abituato. Ecco com’è nato” – le sue parole.

Un ciuffo ormai diventato vero must copiato da tutti e che Malgioglio cura quotidianamente. “Devo dire che questo ciuffo è stato copiato e ricopiato da tutti. Lo porto da anni e non potrei farne a meno. Con il phon lo tormento poverino e a volte chiedo che non cada e rimanga così com’è. Io parlo anche al ciuffo e lo curo molto. Unica cosa da dire è che metto un po’ di miele e aceto, gli altri ingredienti non te li dico“.

In questo periodo Cristiano è impegnato con Amici dove ricopre il ruolo di giudice. Lui che ha sempre sognato di lavorare con Maria De Filippi. “Lavorare con Maria De Filippi è sempre stato il mio sogno ma lei non mi chiamava mai e io non capivo il perché. Poi è arrivato il momento” – ha detto.

Tra i tanti temi affrontati anche quello dell’amore con Cristiano che ha svelato di una relazione a distanza che a quanto pare è in crisi. “Io nella vita sono sempre stato uno che ha tradito. Lui ha visto su Instagram la mia foto con Giuseppe Gioffrè e mi ha bloccato e non so come trovarlo. Questo significa che era molto innamorato di me e che ora sono single” – ha detto.