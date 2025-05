Cristiano Malgioglio si sposa: Alessandra Celentano testimone!

Cristiano Malgioglio annuncia il suo imminente matrimonio durante una puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici. Il noto giudice del talent show ha rivelato di essere pronto a convolare a nozze, con l’amica Alessandra Celentano come testimone. Secondo le anticipazioni, Malgioglio potrebbe sposarsi già a novembre, anche se la data precisa rimane incerta.

Durante il programma, il cantautore ha condiviso la sua propensione per una nuova fase della sua vita sentimentale, dopo aver partecipato per due anni consecutivi al tavolo della giuria accanto a Elena D’Amario e Amadeus. Alessandra Celentano ha manifestato grande ammirazione per lui, sottolineando la sua autenticità come artista.

Malgioglio, che lo scorso febbraio aveva parlato della sua relazione con Onur, un uomo di 41 anni originario della Turchia, ha ora confermato che si sposerà, lasciando tutti in attesa di ulteriori dettagli. L’ultima apparizione del giudice a Verissimo aveva visto un’impostazione più cauta nei confronti delle relazioni, ma ora sembra pronto a fare un passo significativo. Con i preparativi per il matrimonio già in fase di avvio, l’attenzione è rivolta a questa novità nella vita di Malgioglio e al suo futuro insieme al compagno.

Fonte: www.libero.it