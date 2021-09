Katia Ricciarelli è al Grande Fratello Vip da soli tre giorni ma in più occasioni si è purtroppo lasciata andare a degli epiteti offensivi di stampo omofobo. Gli occhiali colorati di Tommaso Eletti sono “da f***o”, le camicie floreali di Alex Belli sono “da r*****e”.

Scivoloni ingiustificati che hanno già indignato il web ma che purtroppo al Grande Fratello Vip sono all’ordine del giorno, soprattutto pronunciati da concorrenti che hanno superato da un pezzo i 60 anni. E no, non è certo una giustificazione, ma un semplice dato di fatto. Da Marco Predolin alla Contessa De Blanck passando per Fausto Leali fino a Katia Ricciarelli.

A dire la sua questa volta è stato anche Cristiano Malgioglio che col Grande Fratello ci ha più volte avuto a che fare sia da concorrente (due volte) che da opinionista (tre volte).

“Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi!”.

