Cristiano Malgioglio non era solo un amico di Raffaella Carrà, ma anche l’autore di diversi suoi successi, da Forte Forte Forte e Ciak a Innamorata. Il cantante è devastato per la scomparsa della Carrà ed è anche stato costretto ad interrompere un’intervista tv perché distrutto dal dolore. Ad Adnkronos Malgy ha raccontato l’ultima volta che ha sentito Raffaella al telefono.

“Raffaella è stata la televisione. Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse gli studi di via Teulada, vorrei che li chiamassero ‘Raffaella Carrà’. Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ”Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora so che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo. Raffaella era un’artista completa sapeva fare tutto: stare in scena, ballare, cantare, recitare donne. Un po’ come Loretta Goggi e Rita Pavone. Era una donna forte che ha sacrificato la sua vita personale per il lavoro. Oggi non solo la stampa italiana ma anche quella estera parlano della scomparsa della Carrà e questo non è mai avvenuto per nessuno”.