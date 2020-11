Cristiano Malgioglio è prontissimo ad entrare questa sera al Grande Fratello Vip e fra le pagine de Il Fatto Quotidiano ha già tirato una serie di frecciatine ai prossimi suoi coinquilini.

In piena modalità “Tu che lavoro fai? La modella? Ma sei alta quanto me amore come fai a fare la modella?“, la Zia Malgy ha confessato:

“Non vado in una Casa assieme a Carolina di Monaco o Ornella Muti. Tre quarti dei concorrenti nemmeno li conosco, non so che lavoro facciano, non conosco i loro nomi. Certo, troverò qualche vip come Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta. So che gli altri hanno fatto qualche fiction, qualche sfilata, ma non saprei dirle i nomi. A questo punto voglio un Oscar da parte degli altri concorrenti per il coraggio che ho di stare con loro (scherza, ndr)”.