Cristiano Malgioglio intervistato da Fabrizio Biasin per Libero ha confermato che tornerà al GF con Barbara d’Urso ed ha anche rivelato che gli piacerebbe lavorare per Maria De Filippi ad Amici. Il cantautore ha poi fatto i complimenti al suo amico Alfonso Signorini per come ha condotto il GF Vip.

“Alfonso Signorini è stato bravissimo. Io ho fatto due GF con Barbara d’Urso e non c’è due senza tre. Quando non mi fa parlare mi arrabbio, ma poi basta un cameo e il pubblico esplode. Maria De Filippi? Vorrei che mi chiamasse. Amici è l’unico talent che farei”.

“Scrivo lettere d’amore a me stesso. Altro che video-telefonate, io dall’isolamento esco con un libro e un disco nuovo.

Mi sono spaventato! Non tanto per la malattia in sé, ma per questa cosa del contatto. Sono andato anche dallo psicologo. Bisogna stare attenti, non come tanti stupidi personaggi che hanno trattato questa roba come un raffreddore.

Le vacanze? Mi hanno invitato tutti, alla fine sono andato in questa masseria in Puglia stupenda e praticamente ho fatto un’altra quarantena, sono rimasto 50 giorni. Uscivo solo la sera e si scatenava l’inferno, nonostante la mascherina mi riconoscevano dal ciuffo e dalla camminata alla Naomi Campbell. La gente mi ama, ma non potevo abbracciare né baciare nessuno. Si sono creati anche degli equivoci. Un ragazzo mi ha chiesto un selfie, gli ho detto “non si può”. Ha urlato ‘ma chi cavolo ti credi di essere? Madonna?’. Cosa ci vuoi fare, mi fermavo solo con i bambini. Loro sono più rispettosi e capiscono”.