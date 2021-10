Cristiano Malgioglio è la vera novità di quest’edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti c’ha visto lungo chiamando Malgy in giuria. Se fino ad un anno fa eravamo abituati a sentire fin troppi complimenti riservati ai concorrenti, adesso il cantante di ‘Mi Sono Innamorato di Tuo Marito‘ non risparmia stroncature e giudizi impietosi.

C’è però un concorrente che riceve spesso i complimenti di Cristiano ed è Pierpaolo Pretelli. Ieri sera il fidanzato di Giulia Salemi ha imitato Clementino con Cos Cos Cos e Malgioglio ha apprezzato: “Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso. Non è vero che faccio preferenze. IO sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non è stato un bel numero altrimenti mentirei. A me è piaciuto tutto come numero quindi dico questo“.

Clementino risponde a Cristiano Malgioglio.

Il rapper napoletano non ha preso bene la shade di Malgy ed ha risposto con una storia su Instagram: “Malgioglio tu a Tale e Quale hai la stessa utilità dell’ananas sulla pizza“.

Non contento Clementino ha anche registrato un video in cui si è spiegato meglio: “Hey caro Cristiano Malgioglio, tu stai parlando male di me in tv. Però sappi che io credo che tu abbia nella musica, nel cinema e nella tv, la stessa identica utilità dell’ananas sulla pizza. La stessa proprio, identica“.

Da oggi Clementino sulla lista nera di Malgioglio.



@InfoMalgioglio Cristiano Malgioglio parli male di me in Tv ? Credo che nella TV tu abbia la stessa utilità dell’Ananas sulla Pizza 😂🍍🍕🤮 #taleequaleshow #talequaleshow — CLEMENTINO IENA (@CLEMENTINOIENA) October 8, 2021