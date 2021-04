Cristiano Malgioglio ieri pomeriggio è stato ospite della sua amica Mara Venier. Il cantante di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito – in diretta a Domenica In – ha confessato di avere una relazione con un bellissimo turco.

“Nella mia vita ho avuto delle storie davvero bellissime. Storie di grandi passioni, tradimenti, deliri, amori mancati e ritrovati. Ne ho avute tante di storie. Se adesso sono innamorato? Oddio mi metti in imbarazzo, i miei familiari non sanno tutto. Adesso ho una bellissima storia, con un turco bello come il sole. Ovviamente per questa pandemia non ci vediamo da tempo. L’ho incontrato al mercato al gran bazar. Mi stavo facendo le foto con degli italiani e lui mi ha guardato, ci siamo sorrisi ed è nato un sorriso speciale che va avanti da un anno. Lui è molto riservato come me nei sentimenti”.