Cristiano Malgioglio, il nuovo video musicale e il monologo a Sanremo: “Di cosa vorrei parlare”

Non solo l’impegno ad Amici di Maria e a Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio in questi giorni ha anche pubblicato

un nuovo singolo ‘Vita Po**o‘. Oggi il celebre cantautore ha anche rilasciato il video musicale del brano, che oltre che protagonista lo vede anche nei panni di regista. Piccola curiosità? Il gigantesco cappello rosso che Cristiano indossa nella clip apparteneva a Joan Collins.

Cristiano ha anche dichiarato a La Presse che vorrebbe tornare a Sanremo per fare un monologo sull’omosessualità e l’omofobia nel mondo: “Io a Sanremo? Me lo aveva proposto Amadeus al suo primo Sanremo, ma preferivo desse il mio posto a un giovane. Ora non ho nessuna ambizione, per il semplice fatto che è giusto che venga dato ai giovani. Io mi meriterei in modo particolare di essere un ospite, vorrei parlare dell’omosessualità nel mondo, trattata peggio di un cancro, molti vengono anche uccisi in certi paesi“.

Cristiano Malgioglio: il testo del nuovo singolo.

Facciamo tutti parte della lista

Bevendo un bicchiere di Mai Tai

E giudichiamo i fasti della festa

Senza nessuna pietà

E chissà che sarà mai

Cosa dicono di noi

Che io so guardarmi in giro

E tu invece ti distrai

E chissà che sarà mai

Cosa dicono

quando diciamo, Je t’aime

Che vita po**o

Tutto alla luce del giorno

anima cuore e contorno

Ma non vedi che siamo coinvolti ancora io e te

anima cuore e contorno

Vorrei lasciarti in mezzo a un carnevale

ballando samba ma con nonchalance

sposarti dentro un centro commerciale

luna di miele in un tram

Che vita po**o

Tutto alla luce del giorno

Che vita

anima cuore e contorno, ma non vedi che siamo coinvolti ancora io e te

anima cuore e contorno

Siamo come ritagli di inganni

Quando ami con forza mi osanni

E so come asciugare i tuoi panni

E li stendo nel cuore con me A me

Amore veleno non c’è