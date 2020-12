Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del GF Vip 5 come un ciclone. Malgy ha fatto ballare i vipponi sulle note delle sue hit e poco prima della fine della puntata ha anche fatto uno spoiler a Tommaso Zorzi. Il cantautore si lamentava della mancanza di “uccelli” e poi voltandosi verso l’influencer milanese ha detto: “Mi spiace che se n’è andato Enock. Certo fortunata quella che lo prende. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother“.

Cristiano ovviamente si riferisce a quello che ha dichiarato Alfonso Signorini settimane fa al GF Vip Party. Nella casa del GF Vip infatti entro le prossime 2 settimane entrerà un ragazzo omosessuale, per vedere se potrà nascere qualcosa con Tommaso (che aveva fortemente chiesto l’arrivo di un uomo gay).

Malgioglio: -qui entreranno altri gay… oh forse non lo dovevo dire

– questa non sarà più la casa del grande fratello ma della grande sorella

