Le parole di Malgy non piacciono ai fan di Zorzi (e non solo).

L’entrata di Cristiano Malgioglio nella casa del GF Vip è stata come una boccata d’aria fresca. Il cantautore ha portato ironia, trash e ci ha regalato tante risate, ma ha anche fatto riflettere Tommaso Zorzi, che gli ha confessato di essere innamorato di Francesco Oppini. Malgy però è figlio di un’epoca diversa da quella di Tommy e oggi ha fatto un brutto scivolone. Il nuovo concorrente ha detto al coinquilino che loro sono destinati a restare soli senza amore, perché già è difficile per le “vere coppie tra uomo e donna”.

“Noi siamo fortunati di essere così come siamo e il mondo è bello perché è vario. […] Non devi vergognarti di aver confessato di essere innamorato di Oppini. Poi è bello e facciamo capire agli omofobi che queste cose sono belle e pure. Poi è bello avere degli amici etero, perché ti puoi confidare molto di più. Purtroppo amore ricordati che noi siamo destinati sempre a restare da soli. Tu ti innamori e ti innamori, ma alla fine non vanno d’accordo nemmeno le vere coppie tra uomo e donne. Noi abbiamo questo… purtroppo è così, è un segno”.

Le parole di Cristiano Malgioglio hanno fatto infuriare il web e non sono piaciute nemmeno al manager di Zorzi, Lazzaro: “Dire ad un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottintendendo che l’amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Cristiano Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando“.

Vorrei che qualcuno riportasse sulla retta via Malgioglio, perchè il discorso che ha fatto a Tommaso è sbagliatissimo. E’ da troppo che si combatte per i diritti della comunità LGBTQ+ e sentire quelle parole da una persona che ne fa parte è davvero una cosa triste. #gfvip pic.twitter.com/luXkNjDHFQ — Nicoletta Merlo (@polp_ettaa) December 7, 2020

Il discorso fatto da Malgy non solo è sbagliato, ma non è reale, io sono felicemente fidanzato da 13 anni e amo il mio compagno oggi più di ieri anche se non sono “una vera coppia formata da uomo e donna”. Perché se è vero che la società ancora mette qualche ostacolo da superare per le coppie LGBT, è anche certo che se due uomini o due donne sapranno andare avanti nel loro percorso avranno la prova che il loro è un amore VERO.

Cristiano Malgioglio e la chiacchierata con Zorzi, il video completo.

Le parole di Malgioglio a Tommaso sono INACCETTABILI. La nostra comunità è attaccata da ogni fronte, ma pensare che possa esserlo anche dall’interno, oltre che schifo, fa proprio male. L’amore è amore e tutti lo meritiamo, a prescindere dal genere.

E siamo nel 2020 🌈#gfvip — ~Ales Zorzi 🌙 (@aleloves_lou) December 7, 2020