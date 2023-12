Cristiano Malgioglio fa chiarezza in merito al Festival di Sanremo

Cristiano Malgioglio featuring Fabio Rovazzi e Ditonellapiaga al Festival di Sanremo era quello che ci meritavamo e volevamo, ma la notizia – lanciata in esclusiva da All Music Italia – sarebbe infondata.

Secondo quanto scritto dal compositore sul suo secondo profilo Twitter, infatti, non avrebbe mai mandato nessuna candidatura ad Amadeus. Di fatto, quindi, non sarebbe uno dei “trombati”.

“Io amo il Festival di Sanremo” – ha scritto Cristiano Malgioglio su Twitter – “Oggi leggo con un grande sorriso che sono stato escluso dalla lista dei partecipanti. Infatti non ho mai mandato nessuna mia candidatura. Lo guarderò come ogni anno ovunque io sia. Ottimo cast e complimenti ad Amadeus! Bravo!”.

Io amo il FESTIVAL DI SANREMO. Oggi leggo con un grande sorriso che sono stato escluso dalla lista dei partecipanti. Infatti non ho mai mandato nessuna mia candidatura.Lo guardero’ come ogni Anno ovunque io sia. Ottimo cast e complimenti ad Amadeus .Bravo. — cristiano malgioglio (@cristianomalgi3) December 7, 2023

Al di là del Festival di Sanremo spero che questo featuring fra Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi e Ditonellapiaga sia vero. Il trash danzereccio sarebbe servito.

Cristiano Malgioglio fa chiarezza su Sanremo, la lista degli esclusi

Fra i “trombati” da Amadeus ci sarebbero Matteo Paolillo di Mare Fuori, Alvaro Soler, l’attrice Lina Sastri, Gaia, Bresh e il figlio di Bocelli, Matteo Bocelli. Fuori anche numerosi ex vincitori come Fausto Leali, Ermal Meta, Francesco Gabbani e Fabrizio Moro; così come nomi illustri della musica italiana fra cui Patty Pravo, Michele Zarrillo, Marcella Bella, Subsonica e Max Gazzè.

Oltre loro sarebbero state scartate anche un po’ di collaborazioni inedite come: Calibro 35 con Alan Sorrenti; Bianca Atzei con Tormento e Le Deva con Ivana Spagna. Niente da fare neanche per Arisa, Tropico, Michele Bravi, GiovnnyScandal, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Alexia, Noemi, Malika Ayane, Syria, Mietta, Bugo, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Aka7even, Paolo Vallesi, gIANMARIA, Piotta, La Crus, gli Zero Assoluto e ovviamente i Jalisse.