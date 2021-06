Per il suo comeback Malgy ha chiamato un belloccio noto in tv.

Malgy is back! Dopo Mi Sono Innamorato di Tuo Marito, Danzando, Dolceamaro e Notte Perfetta, Cristiano Malgioglio è tornato con Tutti Me Miran. Il nuovo singolo del cantante è una rivisitazione del celebre brano di Gloria Trevi Todos Me Miran. Il pezzo è perfetto per l’estate e il video – come tutti quelli di Malgioglio – è pieno di location lussuose, look eccentrici e soprattutto manzi. Tra i bellocci di questa clip diretta da Gaetano Morbioli c’è anche Michael Terlizzi, il belloccio del GF di Barbara d’Urso.

La scena più bella di questo video musicale? Quando Michael annaffia i fiori con la pompa e Cristiano Malgioglio lo guarda compiaciuto: pura arte!

Gabriele Corsi una promessa è una promessa, vogliamo Tutti Me Miran di Cristiano Malgioglio su Radio Deejay…@corsi_gabrielehttps://t.co/DcP1qWsRy8 — 🇮🇹🎙️Euro Alessio🎙️🇮🇹 (@_Alessio_88) June 24, 2021

Scusate ma all’appello dei tormentoni estivi 2021 mancava la regina: #Malgioglio fuori da giovedì con il nuovo singolo “Tutti Me Miran” pic.twitter.com/LlfKvLWPWo — Vincenzo Casilli (@twitcasi_) June 21, 2021

Perché Cristiano Malgioglio ha scelto Michael Terlizzi.

“Un messaggio importante e chiarissimo – ha dichiarato all’Adnkronos Cristiano Malgioglio- che passa soprattutto attraverso la musica. Questo è un brano per esprimere il profondo desiderio di libertà innato in ognuno di noi, un dono immenso. Che possa durare in eterno, anzi che possa continuare a volare libero. Non so cosa sia l’omofobia. Mai sofferto, mai provata sopra la mia pelle, mai ricevuto attacchi anche se quando vedo persone che vengono maltrattate mi si stringe il cuore e non riesco a capire. Anche se a volte i problemi sono soprattutto all’interno delle famiglie, figli cacciati solo perché omosessuali. Avevo bisogno accanto a me di un ragazzo semplice. Ho scelto Michael per il suo viso, bellissimo e pulito – ha confessato – in un ruolo inedito, quello di un giardiniere”.

Todos Me Miran, la versione di Gloria Trevi.

Chi – come me – ha frequentato il Mamamia negli anni d’oro avrà ballato sicuramente Todos Me Miram di Gloria Trevi decine di volte. E dell’originale è davvero interessante il video musicale…