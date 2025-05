Cristiano Malgioglio e Onur: un amore da Istanbul

Cristiano Malgioglio, noto artista e giudice nel programma “Amici” di Maria De Filippi, ha recentemente rivelato di essere sentimentalmente legato a Onur, un uomo di circa 40 anni originario di Istanbul. La loro relazione, caratterizzata da incontri intensi ma a distanza, è cominciata nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Onur gestisce una palestra insieme al fratello e vive lontano dal mondo dello spettacolo.

Malgioglio ha dichiarato che i loro incontri avvengono lontano dai riflettori, per preservare la loro privacy. In una recente intervista, ha scherzato sulla differenza di età, affermando che preferisce avere un partner più giovane e ha escluso l’idea di sposarsi nell’immediato. Tuttavia, secondo fonti di “SuperGuidaTv”, Malgioglio avrebbe rivelato di essere pronto a compiere il grande passo, con un matrimonio fissato per novembre prossimo, a cui parteciperà come testimone l’amica Alessandra Celentano.

La relazione con Onur rappresenta un capitolo significativo nella vita sentimentale di Malgioglio, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulle sue esperienze amorose. Nonostante la tensione della vita pubblica, i due sembrano aver trovato un equilibrio che permette loro di coltivare la loro storia d’amore.

