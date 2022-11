Cristiano Malgioglio, due ospiti internazionali per la sua trasmissione: “Abbiamo già registrato”, ecco chi sono

Cristiano Malgioglio si è già messo a lavoro per Mi Casa Es Tu Casa, trasmissione Rai che condurrà dal salotto di casa sua.

Il programma, che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda a novembre, è stato posticipato la settimana dopo il Festival di Sanremo. Questo per contare sul traino della kermesse musicale e soprattutto per evitare i mondiali di calcio. Nonostante lo slittamento, però, le prime due interviste sono già state registrate.

“Sono due ospiti internazionali, hanno detto sì solo a me in Italia: sono la cantante spagnola Luz Casal che ha cantato per la colonna sonora di Tacchi A Spillo di Pedro Almodovar e Sam Ryder, il rappresentante inglese degli scorsi Eurovision Song Contest”.

Il nome di Chanel sembrerebbe essere sfumato, ma Cristiano Malgioglio sarebbe in trattativa anche con altri artisti internazionali: “Andrò in onda subito dopo il Festival di Sanremo, oltre Luz Casal e Sam Ryder – ha confessato in esclusiva a Biccy – ho aperto una trattativa anche con Anastacia e Conchita Wurst, anche se il mio sogno resta Boy George“.

Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show, la mamma di Valeria Marini lo attacca

Ovviamente le registrazioni di Mi Casa Es Tu Casa non intaccheranno il suo appuntamento con Tale e Quale Show, dove ha dimostrato essere un perfetto giudice televisivo. Per buona pace di Valeria Marini.