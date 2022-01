Cristiano Malgioglio sarebbe dovuto essere uno dei nuovi giudici de La Pupa e il Secchione e Viceversa ma – nonostante il corteggiamento da parte di Mediaset – ha rifiutato. Contattato da TvBlog in merito al rumor uscito, il paroliere ha confermato il contatto ed ha svelato il motivo del suo rifiuto.

“Non è così, non parteciperò alla Pupa e il Secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. Ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà.

Il programma, come più volte stato detto (e come ha involontariamente confermato indirettamente il paroliere) sarà condotto da Barbara d’Urso e ricorderà molto quello realizzato nel 2006 da Enrico Papi e Federica Panicucci. Tornerà infatti lo studio televisivo, le prove in diretta ed ovviamente la giuria. Fra i giurati della primissima edizione impossibile non ricordare Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi (che ebbero un duro scontro in diretta), ma anche Platinette e Maria Monsè, che quest’anno potrebbe tornare in qualità di concorrente.

Cristiano Malgioglio dice no a La Pupa e il Secchione

Fra le novità di quest’anno, infatti, alcuni volti vip nel cast, un po’ come quando Barbara d’Urso prese le redini del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ed infilò nel cast dei nip alcuni volti conosciuti come Francesca De Andrè, Jessica Mazzoli, Gianmarco Onestini, Valentina Vignali, Ivana Icardi e molti altri.

Dopo il no di Cristiano Malgioglio (come scritto qualche giorno fa da Giuseppe Candela), in giuria potrebbero arrivare però Simona Izzo ed Antonella Elia.

“Lontanti da certezze e da contratti chiusi, alle prese con ritardi, vi diamo conto di alcune voci che girano sulla trasmissione. Tra i concorrenti potrebbe esserci la showgirl per mancanza di show Flavia Vento e si chiacchiera sulla presenza in giuria di Simona Izzo e Antonella Elia. Ipotesi che si concretizzeranno?”.