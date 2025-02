Cristiano Malgioglio: Dai Riconoscimenti al Rischio, il Miracolo di Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Malgioglio ha condiviso di non aver mai parlato d’amore con la sua famiglia e di non aver realmente fatto coming out. Ha anche rivelato di essere un sopravvissuto a un tumore maligno aggressivo, dichiarando: “Mi sento miracolato”.

Nell’intervista, l’artista ha descritto un aneddoto riguardante un nipote che recentemente gli ha posto domande dirette sulle sue relazioni sentimentali. Malgioglio ha notato che nessuno in famiglia aveva mai toccato il tema della sua vita privata, il che lo ha colpito.

Oltre a dire la sua sulle difficoltà personali, Malgioglio ha raccontato come ha scoperto il melanoma, poco prima di un viaggio in Brasile, nel periodo in cui stava ottenendo successo con il brano “Mi sono innamorato di tuo marito”. La scoperta è avvenuta quando ha notato un neo sospetto sulle gambe; successivi controlli hanno portato a una diagnosi grave, con i medici che gli diedero pochi mesi di vita.

Al fianco di Malgioglio e Conti, il palco vedrà anche la presenza della modella Bianca Balti e del comico Nino Frassica. Malgioglio, noto per i suoi classici come “Ancora, ancora, ancora” e “Ciao cara come stai?”, porta con sé una lunga carriera e nuove esperienze da condividere con il pubblico di Sanremo.