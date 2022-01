Cristiano Malgioglio è un artista amato da grandi e piccini, ma l’ironia (e l’autoironia) che tutti noi conosciamo viene da anni di sofferenza, quando i giornalisti lo guardavano con distacco “come fosse un travestito”.

Intervistato da Sette per Il Corriere della Sera, il paroliere ha confessato di aver scoperto di essere gay grazie a Carmen Miranda.

I genitori non hanno mai saputo di Cristiano Malgioglio: con loro lui non ha mai fatto coming out.

Il vero scopritore di Cristiano Malgioglio fu Fabrizio De André, con cui un giorno ebbe un incontro:

“Mi fa accomodare in salotto, io gli spiego che scrivo canzoni, lui legge i miei testi, dice: belli. Erano in realtà orrendi, ma credo che all’inizio lui fosse incuriosito dal mio personaggio. All’epoca se ne vedevano pochi come me. Ho subito molti pregiudizi, ma non so se definirli episodi di omofobia. Di sicuro avevano paura di me. Molti scambiavano l’ambiguità per volgarità. Non ho mai fatto allusioni, per me non esiste maschile e femminile. Mi osservavano come un travestito”.