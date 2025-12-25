Cristiano Malgioglio contro Barbara d’Urso

Cosa è successo alla grande amicizia tra Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio? Il gesto del cantante durante la finale di Ballando con le Stelle non passa inosservato e arriva la critica di una delle migliori amiche della presentatrice partenopea.

Durante la finale di Ballando con le Stelle, che ha visto trionfare Andrea Delogu con Nikita Perotti, seguita da Francesca Fialdini con il maestro Giovanni Pernice, Cristiano Malgioglio ha espresso la sua preferenza per Fialdini attraverso le sue Ig Stories, definendola “bravissima, la migliore in assoluto a Ballando con le Stelle”. Tuttavia, questo gesto ha suscitato sorpresa poiché nel cast di Ballando con le Stelle c’era anche Barbara d’Urso, alla quale il cantante è legato da anni di amicizia e collaborazione televisiva.

Cristiano ha completamente ignorato Barbara d’Urso, che approderà al Festival di Sanremo, e Annalia, cara amica della presentatrice, è intervenuta attaccando apertamente Malgioglio. Nonostante fosse tra le favorite alla vittoria di Ballando con le Stelle, dimostrando una bravura eccezionale sulla pista da ballo, Cristiano ha deciso di tifare pubblicamente per Francesca Fialdini. Questo non è piaciuto ad Annalia, che ha sottolineato l’amicizia che legava il cantante a Barbara d’Urso, con la quale ha trascorso una vacanza a Cuba.

Fino a poco tempo fa, non era difficile vedere Cristiano e Barbara insieme alle stesse serate, a condividere momenti insieme, oltre al fatto che lui spesso era ospite della conduttrice quando lei lavorava ancora a Mediaset. Dunque, cosa è successo tra loro? Perché questa amicizia si è interrotta? Al momento, non ci sono chiarimenti e gli appassionati di gossip non vedono l’ora che uno dei due si decida a parlare pubblicamente per saperne di più.