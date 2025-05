Cristiano Malgioglio annuncia le nozze con Alessandra Celentano!

Cristiano Malgioglio ha annunciato in un’intervista a Verissimo, in onda durante una puntata speciale dedicata a Amici di Maria De Filippi, che si sposerà a novembre. La testimone di nozze sarà Alessandra Celentano. Durante l’intervista, è stato mostrato un filmato con i balli di Malgioglio e Celentano ad Amici 24, dove la coreografa ha espresso grande ammirazione per il cantante, definendolo un vero artista.

Malgioglio ha confermato di essere fidanzato con Onur, un uomo turco di 41 anni, conosciuto nel 2020 a Istanbul. I due hanno mantenuto la relazione nonostante la distanza, con Malgioglio che nel novembre scorso aveva dichiarato di aver raggiunto Onur in Turchia, mentre il fidanzato si era temporaneamente allontanato per motivi di lavoro.

La storia tra Malgioglio e Onur pare aver preso una piega positiva, con la prospettiva di un matrimonio imminente. La conferma della relazione, già emersa durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo dove Malgioglio ha co-condotto, ha destato interesse nei media, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su di lui. Nonostante il suo passato, in cui ha espresso timori riguardo le relazioni, il cantante sembra ora pronto a celebrarvi un nuovo capitolo della sua vita.

Fonte: www.biccy.it