Il GF da tempo sta corteggiando Cristiano Malgioglio, visto che già lo scorso ottobre il esclusiva (CHOC) vi avevo annunciato il suo arrivo nella casa di Cinecittà. Il suo ruolo nel reality è ancora incerto, pare infatti che la produzione in un primo momento avesse pensato ad un soggiorno temporaneo, una sorta di guest star di questa edizione. Sembra però che ci siano stati dei ripensamenti e che gli autori abbiano voluto il cantante nelle vesti di concorrente ufficiale. Secondo Novella 2000 domani verrà chiuso il contratto di Malgy e lunedì scopriremo le sue sorti quando il paroliere entrerà in gioco.

“Secondo quanto apprende Novella 2000, il celeberrimo paroliere sarebbe stato inizialmente contattato per un soggiorno temporaneo. In un secondo momento, invece, si sarebbe pensato di trattenerlo nella Casa come concorrente ufficiale. D’altronde non mancano i precedenti in tal senso: da Valeria Marini a Stefano Bettarini fino a Giulia Salemi, gli ultimi due dei quali rientrati in gioco proprio quest’anno.

Il ripensamento della produzione andrebbe ascritto alla recente uscita di scena di Patrizia De Blanck, di cui Malgioglio andrebbe per così dire a “rimpiazzare” il ruolo comico.

Ma nonostante sia già data per certa la sua entrata per lunedì prossimo, pare restino da formalizzarsi alcuni dettagli del contratto. Soprattutto, rimarrebbe da convincere il cantautore (aumentando la posta in gioco?) a soggiornare in quel di Cinecittà per più di una settimana.

Stando sempre alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, Cristiano Malgioglio tornerà comunque a negoziare il suo ritorno al GFVip non prima di domani, venerdì 27 novembre. Solo allora potrebbe emergere con maggiore certezza quale destino lo attenda dalla settimana a venire”.