Cristiano Iovino rompe il silenzio su Fedez: come mai non ha denunciato

Salvo Sottile nell’ultima puntata di Farwest si è occupato della presunta aggressione ai danni di Cristiano Iovino. Nel lungo servizio la giornalista Candida Morvillo ha ricordato le voci su un accordo tra l’uomo del caffè di Ilary Blasi e Fedez: “Lui viene medicato sul posto, rifiuta di andare al pronto soccorso e soprattutto si rifiuta di denunciare i suoi aggressori. L’unica ipotesi sul tavolo è quella secondo cui il personal trainer e Fedez avrebbero firmato un accorso transattivo in cui il primo si impegna a non denunciare Fedez“.

La giornalista di Farwest, Rebecca Pecori, ha poi letto le storie Instagram in cui Cristiano Iovino avrebbe risposto alle domande dei suoi follower: “L’accordo sarebbe stato confermato dal diretto interessato che ha risposto alle domande dei follower. Un utente chiede: “Cosa fai di bello con i soldi di Fedez che ti ha pagato per non querelarlo?”. La risposta è: “Forse pago un avvocato più bravo per averne altri”. Poi c’è chi chiede: “Ma è vero che Fedez ha sganciato parecchio?”. Qua lui risponde. “Non è finita qui”. Un altro scrive: “Denuncialo!”. E la risposta è: “No, non conviene denunciare in Italia”. Noi abbiamo provato a contattare il personal trainer, ma senza successo“.

Cristiano Iovino e il presunto accordo con Fedez: l’analisi di Selvaggia Lucarelli.