Cristian Vieri analizza il campionato di Serie A

Da stranotizie
Cristian Vieri analizza il campionato di calcio e esprime la sua opinione sui vari team e giocatori. Inizia osservando che il Napoli è ancora una squadra forte e che il nuovo allenatore, Spalletti, sta facendo un buon lavoro alla Juventus, ma è presto per parlare di scudetto. Vieri afferma che il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale di Supercoppa e che Conte è un allenatore che sa come gestire la squadra.

Vieri parla anche di Hojlund, definendolo uno dei migliori centravanti al mondo, e di Lukaku, che sa far giocare bene i compagni. Sottolinea che la scelta di chi deve giocare tra i due spetta a Conte. Inoltre, Vieri esprime la sua opinione sui vari team, come il Milan, che ha sistemato l’attacco con l’arrivo di Füllkrug, e la Roma, che ha bisogno di due attaccanti per diventare più pericolosa.

Vieri ricorda anche che l’Inter ha la rosa migliore di tutte, ma che non significa che vincerà per forza. Sottolinea che il calcio è imprevedibile e che bisogna aspettare e vedere come si sviluppano le cose. Infine, Vieri afferma che la Serie A è il campionato più bello d’Europa e che ci saranno molte sorprese nel proseguio della stagione.

