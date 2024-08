Cristian Totti vittima di insulti e accuse, tutto per un video

Lo scorso 25 agosto Cristian Totti ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Olbia, nella partita di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, il match è finito con un pareggio, 1 a 1, ma adesso molti parlano di questo incontro per ben altri motivi.

Dagli spalti qualcuno ha fatto un video al figlio di Francesco e Ilary Blasi e la clip è stata condivisa da diverse pagine sportive molto seguite, come Sport Italia Official e Roma News. Purtroppo sotto al video in questione sono centinaia i commenti offensivi e le accuse rivolte al 18enne.

Molti hanno accusato Cristian Totti di essere stato preso nell’Olbia solo perché figlio di Ilary e Francesco, altri invece lo hanno preso in giro facendo del bodyshaming. Offese e commenti volgari sulla forma fisica di un ragazzino che sono finiti su tutte le maggiori testate, da La Repubblica a Il Mattino e Tutto Campo.

“Questo ha sia i piedi che le te**e di Ilary”. “Mo je faccio la carbonara”. “Capitan salsiccia”. “Mo’ je faccio er cucchiaio, de Nutella”. “Questo mangia più salsicce della Mamma”. “No no non è raccomandato. Con quel fisico neanche in 3 categoria potrebbe giocare”. “Il padre fenomeno con il cucchiaio, lui pure”. “Pensavo fosse il figlio di Cassano”. “Se non fosse il figlio di quei due non stava lì di sicuro”. “Fate gioca i ragazzi che sanno gioca no i figli di papà”. “Ci sono ragazzi che fanno grandi sacrifici per arrivare in D. E poi c’è lui. Complimenti a tutti”. “Con un altro cognome giocava a carte al circolo”. “Alla fine del primo tempo va in pizzeria”. “Sempre in sovrappeso, ma non mollano. Je fanno batte er rigore e dicono che segna… je stanno solo a fa del male a sto regazzino ma continuano”.

Eppure non è difficile esprimere la propria opinione e muovere delle critiche senza essere offensivi.

🇮🇹 Cristian Totti – 18yo son of Francesco – made his senior debut for Serie D Olbia (semi pro) in the Coppa Italia this week

He came on for the final 10 mins & scored his penalty in the shootout

There has been some discourse about his weight – maybe just an early season issue pic.twitter.com/ypdQcf3tuB

— Calcio England (@CalcioEngland) August 30, 2024