Cristian Totti vittima del ‘bodyshaming’: i consigli del medico nutrizionista per tornare in forma

Il tema dell’equilibrio fisico nel calcio è al centro dell’attenzione, specialmente considerando i casi di calciatori come Eden Hazard, Gonzalo Higuain e Antonio Cassano, che hanno affrontato sfide legate al peso nella loro carriera. In particolare, Cristian Totti, figlio dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti, ha recentemente subito critiche sui social riguardo alla sua forma fisica. L’immunologo Mauro Minelli, esperto di dietetica e nutrizione, enfatizza l’importanza di affrontare il dimagrimento con cautela, evidenziando i rischi di approcci rapidi e dannosi per la salute.

Minelli sottolinea che una strategia di dimagrimento sicura e efficace è fondamentale, suggerendo che il club dell’Olbia abbia preso una decisione saggia nell’assumere un nutrizionista per assistere Totti junior. Secondo l’esperto, è cruciale stabilire un piano alimentare bilanciato e moderare il deficit calorico per evitare perdita di massa muscolare e stanchezza. Si consigliano alimenti come proteine magre (pollo, pesce, tofu), carboidrati complessi (avena, riso integrale) e grassi sani (olio d’oliva), oltre a mantenere una buona idratazione.

Minelli aggiunge che piccoli pasti distribuiti durante la giornata possono aiutare a gestire la fame e sostenere i livelli di energia. Inoltre, gli sportivi dovrebbero monitorare attentamente i loro cambiamenti metabolici per ottimizzare le prestazioni, in particolare negli sport di resistenza.

Un tema emergente riguarda il microbiota intestinale, considerato da Minelli come un organo endocrino attivo. Studi recenti suggeriscono un legame tra il microbiota e l’attività sportiva, sebbene rimanga da chiarire la direzione di questo rapporto. Potrebbe essere che l’esercizio migliori la salute del microbiota, mentre un microbiota equilibrato possa ottimizzare le prestazioni sportive. Evidenze indicano che atleti come rugbisti professionisti e maratoneti mostrano variazioni significative nella composizione del microbiota, il che può influenzare positivamente la performance fisica e la resistenza.

In sintesi, affrontare la questione del peso e della salute in ambito sportivo richiede attenzione, competenza e strategie appropriate per garantire il benessere degli atleti e le loro prestazioni.