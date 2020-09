Subito dopo la battutaccia orrenda fatta da Tommaso Zorzi sul coming out di Gabriel Garko, Cristian Imparato ha lanciato una shade velenosa al gieffino. Ieri il cantante era ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ed ha condannato lo scivolone fatto da Tommaso.

“Infangare una scena come quella di Garko, che ha fatto un bellissimo discorso, è squallido. Guardare queste immagini di prese per i fondelli è brutto. Questa per me è una cosa schifosa. Quell’uomo chissà quanto avrà sofferto prima di fare coming out e vedere quelle cose mi fa schifo. Lui si batte tanto per i diritti dei gay e poi fa delle scenate del genere. Ma se quella frase l’avesse detta Pierpaolo? Gli avrebbero detto che era omofobo. Da gay Tommaso sta creando lo stereotipo”.

Cristian ha poi spiegato come mai ce l’ha così tanto con il rampollo milanese: “Lui sui social prende in giro tutti, in primis me. Un mio amico un giorno mi fa ‘vai a vederti le storie di Tommaso’. Io questo non lo conoscevo. Inveiva contro di me dicendomi che sono cesso e brutto. Ma questo che c’ha una mascella che sembra zio Fester e si mette a criticare me? Lui è un hater dei social, fa questo di lavoro”.

Anche Riccardo Signoretti ha appoggiato il pensiero di Imparato: “A me stupisce invece che un ragazzo così giovane se ne esca con battute idiote come quelle dei filmetti anni 70. Significa che c’è ancora tanto da fare e non è cambiato molto. Ha chiesto scusa, ma non ha capito il suo errore“.

Qualcosa mi dice che quando Zorzi uscirà dal GF Vip assisteremo ad una catfight epica.



Barbara, Ciacci e Cristian Imparato commentano la battutaccia di Zorzi, il video di Pomeriggio 5.

