Cristian Imparato qualche settimana fa è tornato dal chirurgo plastico per sottoporsi ad una liposuzione su addome, fianchi, collo e guance.

Una rimodellazione del corpo e del volto mirato a rimuovere il filler che aveva impiantato anni fa prima di partecipare al Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live, Cristian Imparato ha confessato:

“Io sono super pro agli interventi estetici, se una persona si sente in difetto o non a suo agio col proprio corpo. Ho fatto una liposuzione su collo, addome e viso, l’ho fatta perché avevo dei residui di filler che mi ero fatto per rimpolpare un po’ il viso perché ero magrissimo. Mi sono fatto la liposuzione perché su Instagram sono stato bullizzato per la mia faccia gonfia, ora sono felice: io devo essere felice con me stesso”.