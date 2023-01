Cristian Imparato presenta il nuovo fidanzato “si parla di matrimonio”

Da un po’ di mesi a questa parte dello storico fidanzato di Cristian Imparato se ne erano perse le tracce. Su Instagram l’ultima foto risale allo scorso febbraio in occasione del loro primo anniversario.

Ora lui – tale Patrick – sta con un altro.

Ma Cristian Imparato non è rimasto troppo tempo a leccarsi le ferite, dato che ha trovato anche lui un altro fidanzato. Un ragazzo misterioso (il cantante non lo ha mai taggato) che è stato presentato al grande pubblico l’ultimo giorno del 2022.

La notizia di oggi è che Cristian e il nuovo fidanzato non solo già convivrebbero, ma parlerebbero pure di matrimonio. Fonti “certe” by Deianira Marzano. Imparato ha 26 anni e se tanto mi dà tanto il nuovo compagno lo ha conosciuto meno di un anno fa. Che sia stato un colpo di fulmine in piena regola?

Cristian Imparato, nel 2021 l’intervento per rimuovere tutto il filler

“Io sono super pro agli interventi estetici, se una persona si sente in difetto o non a suo agio col proprio corpo. Ho fatto una liposuzione su collo, addome e viso, l’ho fatta perché avevo dei residui di filler che mi ero fatto per rimpolpare un po’ il viso perché ero magrissimo. Mi sono fatto la liposuzione perché su Instagram sono stato bullizzato per la mia faccia gonfia, ora sono felice: io devo essere felice con me stesso”. […] Mi sono rifatto al contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza, un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo”, aveva dichiarato su Instagram”.