Cristian Imparato in una recente intervista rilasciata a Lorenzo Amatulli su White Radio ha commentato i vipponi del GF Vip 5. Arrivato il turno di Tommaso Zorzi il cantante ha rivelato di non nutrire molta simpatia per l’influencer milanese.

“Lui è un personaggio molto amato anche se personalmente a me non sta simpatico perché abbiamo avuto delle cose in passato non carine. É amato, risulta simpatico tralasciando quello che è successo tra me e lui”.

Già a Pomeriggio 5 l’ex gieffino aveva attaccato Zorzi parlando anche in parte dei loro vecchi scontri, ma cosa è successo tra i due nel dettaglio? Adesso vi racconto tutto…

Lo scorso febbraio Tommaso ha pubblicato una storia in cui ha lanciato una frecciatina a Imparato: “Ragazzi non mi dite ‘che bono che sei‘ perché ho una ring light puntata addosso alla massima potenza ed un filtro che renderebbe bono anche Cristian Imparato“.

Tommaso Zorzi che la tocca PIANISSIMO su Cristian Imparato pic.twitter.com/iZq9AFypr4 — Webboh (@webbohit) February 24, 2020

L’opinionista di Barbarella si è scagliato come una furia contro Zorzi: “Tommaso questo è un livello di bellezza dove tu purtroppo non arriverai mai, capisci?” Per quanto riguarda la questione di Tommaso che carinamente fa il bullo su Instagram, offendendomi, dicendomi che sono brutto e tutto quanto (tra l’altro detto da lui, che abbiamo Johnny Depp no? Ai miei occhi comunque Tommaso non è un bel ragazzo, però può piacere come no, ma darmi del brutto a me, caro Tommaso, va beh, stiamo fuori da ogni riga. Zorzi che mi dà del cess0 non si può sentire. Se un Brad Pitt, se un personaggio di Uomini e Donne mi desse del cess0, allora lo capirei. Ma non obiettivo con il Cristian Imparato del GF che pesava meno 10 kg, ma con il Cristian Imparato di adesso! Purtroppo questo è bullismo gratuito, anche no“.

Il rampollo milanese ha chiuso il botta e risposta con una shade nemmeno troppo velata: “‘Purtroppo non arriverai mai a questo livello’ dici? Più che purtroppo direi meno male“.

A questo punto pretendo Cristian nelle sfere contro Tommaso (o anche in ascensore) a Live Non è la d’Urso!

Fabrizio Valerio riassume il trash tra Cristian Imparato e Tommaso Zorzi.