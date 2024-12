Cristian Gualdi e Luca Perazzini: Storia e Identità

Cristian Gualdi e Luca Perazzini, alpinisti romagnoli di 48 e 42 anni, sono stati trovati morti sul Gran Sasso dopo sei giorni di ricerche. I loro corpi sono stati individuati dai soccorritori in volo, grazie al cielo terso e all’uso del Sonar Recco, nel Vallone dell’Inferno, dove i due alpinisti avevano lanciato un Sos dopo essere precipitato in un canalone. Le ricerche erano state ostacolate dal maltempo, compresa una forte tempesta di neve che ha imperversato sull’area, rendendo le operazioni estremamente difficili.

I recuperi sono avvenuti venerdì 27 dicembre, con elicotteri del 118 che hanno trasportato i corpi all’ospedale di Teramo dove sono stati messi a disposizione della magistratura per le indagini sulla tragedia. Cristian Gualdi, titolare della Top Infissi di Savignano sul Rubicone, e Luca Perazzini, elettricista per la Nuova Cei di Santarcangelo di Romagna, erano alpinisti esperti e avevano partecipato insieme a molte escursioni.

I familiari hanno espresso la loro gratitudine ai soccorritori per il loro impegno. I corpi delle vittime sono stati ritrovati in un’area dove erano stati visti per l’ultima volta prima della loro scomparsa. Nonostante l’esperienza e la preparazione, i due alpinisti sono stati accecati dalla neve e hanno perso la vita in seguito alla caduta.

Diverse personalità politiche, tra cui la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno condiviso il loro cordoglio sui social media. Meloni ha espresso la sua tristezza per la perdita e ha ringraziato i soccorritori per l’ottimo lavoro svolto in condizioni difficili. Anche Tajani ha definito il ritrovamento dei corpi un duro colpo per tutti coloro che amano la montagna, esprimendo vicinanza ai familiari.

L’operazione di recupero non è stata solo un momento di tristezza per la comunità degli alpinisti, ma ha anche messo in evidenza i rischi legati alla pratica dell’alpinismo, specialmente in condizioni di maltempo. Gli eventi tragici come questi spingono a una riflessione sulla sicurezza in montagna e sull’importanza della preparazione e delle segnalazioni di SOS durante le escursioni.